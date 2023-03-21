شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب زيادة عدد جماهيره فى لقاء الهلال السودانى المصيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادى الأهلى مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب زيادة العدد المسموح من الجماهير الحمراء لحضور مباراته أمام الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعد الموافقة على إقامتها باستاد القاهرة.

ويرغب الأهلى فى الحصول على الموافقات اللازمة لحضور جماهيرى ضخم من أجل مؤازرة الفريق الأحمر فى مباراته المصيرية أمام بطل السودان التى يحتاج للفوز بها لإعلان تأهله بشكل رسمى لدور الثمانية.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

وخاض الأهلى مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيرى يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.