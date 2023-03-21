شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أسامة يفاضل بين أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل يوسف أسامة، مهاجم الزمالك، بين أكثر من عرض تحسباً للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم، وظهور اللاعب بشكل جيد مع الفريق الأبيض منذ تصعيده نهاية الموسم الماضى.

ويراقب مسئولو بيراميدز وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى مفاوضات اللاعب مع ناديه من أجل الدخول فى مفاوضات معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل الحالة النفسية المضطربة التى يعيشها اللاعب بعد رحيل والده عن الجهاز الفني للفريق وتأثره الشديد بالمشاكل التي حدثت بين فيريرا وأسامة نبيه الفترة الماضية، بالرغم من تألقه فى بداية الموسم إلا أنه خرج من الحسابات وابتعد عن التشكيلة الأساسية.

ويفكر اللاعب حاليا فى الرحيل على أمل كسر حالة النحس التى تلازمه مع الزمالك على أن يعود الموسم بعد القادم.

من ناحية أخرى، يخضع التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبى جديد من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، التي ستقام الثلاثاء، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 3 أيام عقب الخسارة من شباب بلوزداد، لاسيما أن المثلوثى تعرض لإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة أدت لاستبعاده من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى.

ويخضع حمزة المثلوثي لاختبار طبى لتحديد موقفه وموعد عودته للتدريبات الجماعية، حيث إن إصابة اللاعب جزع من الدرجة الأولي في الرباط الداخلي للركبة، وستتحدد مدة غيابه بعد الاختبار الطبي الجديد الذي سيخضع له.