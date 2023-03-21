شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يلتقى سموحة فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، مع سموحة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويدخل فريق سيراميكا المباراة بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى بطولة الدورى، فيما حقق فريق سموحة فوزا مهما فى آخر مواجهات على المقاولون العرب بهدف نظيف.

ويسعى التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الإطاحة بسموحة، وحذر المدافعين من ترك مساحة أمام حسام حسن وفرض رقابة لصيقة عليه خاصة أنه أخطر لاعبى الفريق السكندرى.

وفى المقابل، استعاد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى القوة الضاربة بعودة الثلاثى المصاب للمشاركة فى تدريبات سموحة، وهم النيجيرى صديق أوجولا الذى غاب أكثر من شهرين عن المشاركة فى المباريات، وكذلك الهانى سليمان الذى غاب عن آخر مباراتين، وكذلك محمد نادى الذى تعافى من إصابة الخلفية.

وطالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، من اللاعبين بضرورة تقديم مستويات كبيرة أمام سيراميكا وخطف بطاقة التأهل لمواصلة النتائج الرائعة التى يحققها الفريق بعد الفوز بثلاثية على حرس الحدود والفوز على المقاولون العرب.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.