شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من إدارة الأهلى دعم 5 مراكز فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأخطر كولر مسئولى الأهلى بحاجة الفريق للتعاقد مع ثنائى هجومى مميز يستطيع سد العجز فى خط هجوم الفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة حاجته للدعم بقوة، بعد الفشل فى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وطلب كولر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز يكون بمثابة البديل المميز للتونسى على معلول الظهير الأيسر الحالى للفريق، والذى يعانى من إجهاد شديد من كثرة مشاركاته مع الفريق بالبطولات المختلفة.

وطلب كولر من مسئولى الأهلى التنقيب عن مدافع مميز يكون بمثابة الإضافة الكبيرة لخط دفاع المارد الأحمر فى الموسم الجديد، بعدما اهتزت شباك الفريق بأهداف ساذجة كلفت الاهلى خسارة مباريات وبطولات كانت فى متناول الأيدى.

وشدد كولر فى اجتماعه مع مسئولى الأهلى على ضرورة التعاقد مع جناح أيسر لحاجته الشديدة للاعب مميز فى هذا المركز قبل بداية انطلاق الموسم الجديد.

وغادر مارسيل كولر القاهرة الأحد متوجهاً إلى سويسرا، لقضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدورى الحالى، لظروف التوقف الدولى وتجمع منتخب مصر لخوض مباراتيه ضد مالاوى خلال شهر مارس الجاري.