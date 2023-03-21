شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات الصراع على البقاء بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة الخامسة بالمرحلة الثالثة من صراع البقاء فى دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: هليوليدو مع المعادى و دلفى مع الزهور و هليوبوليس مع الجزيرة و جزيرة الورد مع العبور و القناة مع الطيران و الشمس مع الأوليمبى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.