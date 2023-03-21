الأهلى يسابق الزمن لإنهاء أزمة عودة بيرسى تاو من ليبيريا قبل مواجهة الهلال

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القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو الأهلى الزمن لإنهاء أزمة عودة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق من ليبريا قبل مباراة الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويلعب تاو مع منتخب بلاده جنوب أفريقيا فى ليبيريا يوم 28 مارس ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فيما يستقبل الأهلى نظيره الهلال فى القاهرة 31 مارس أو 1 أبريل، موعد يحدده الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ويسعى مسئولو الأهلى، فى الوقت الراهن، للبحث عن حلول لعودة بيرسى تاو من ليبيريا فى وقت مناسب، فى ظل عدم وجود رحلات طيران فى ذلك التوقيت ما يهدد تواجده مع المارد الأحمر فى مباراة الهلال المصيرية.

تلقى كلٌّ من الجنوب أفريقى بيرسى تاو والمالى أليو ديانج والتونسى على معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم: (محمد الشناوى - محمد عبد المنعم - محمد هانى - مروان عطية - حمدى فتحى - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوى ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها 24 و 28 مارس الجاري.

كما يغيب الرباعى حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.