شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة فى ضيافة أسمنت أسيوط اليوم وديروط مع طامية والمنيا مع التليفونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الجونة في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، ضيفا ثقيلا على أسمنت أسيوط فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى، وديروط مع مركز شباب طامية، والمنيا مع تليفونات بنى سويف.

يدخل فريق الجونة المباراة في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فريق أسمنت أسيوط المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة لمواصلة مشواره الناجح هذا الموسم والعودة بالنقاط الثلاثة من أسيوط في محاولة لاقتناص صدارة الترتيب، حيث يتساوى الجونة مع لافيينا وبترول أسيوط بنفس الرصيد قبل الجولة الحالية، ويأمل في الاقتراب خطوة مهمة من أجل العودة للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

وفي المقابل، يأمل الإسبانى يوسو جونزاليس المدير الفني لأسمنت أسيوط في استغلال عاملى الأرض والجمهور في إيقاف زحف الجونة وانتزاع الثلاث نقاط، وطالب لاعبيه بضرورة إغلاق المساحات أمام مهاجمى الجونة واستغلال كل الفرص التي تتيح أمام مرمى أبناء الغردقة من أجل تحسين وضع الفريق في الترتيب.

ويستضيف فريق المنيا صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة، فريق تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، ويسعى نبيل محمود رامبو مدرب المنيا إلى التقدم في جدول الدورى بتحقيق الثلاث نقاط والفوز، واستمرار الأداء الجيد والاستفاقة، وحذر اللاعبين من التهاون أو الاستهتار بأى مباراة لأن النقطة مهمة جدا، في المقابل يأمل التليفونات في العودة بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في تحسين الترتيب.

ويحل مركز شباب طامية الثالث عشر برصيد 18 نقطة، ضيفا على فريق ديروط صاحب المركز التاسع برصيد 25 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين اللذين يرغبان في تحسين النتائج والتقدم في الترتيب.