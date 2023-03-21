شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف حقيقة عودة كريم نيدفيد إلى الأهلي نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي فيوتشر، أن إدارة النادى لم تتلق، حتى الآن، أى طلب من النادي الأهلي بقطع إعارة كريم نيدفيد نهاية الموسم الجارى، وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللاعب بات من العناصر المهمة فى الفريق، والتى يعتمد عليها بشكل أساسي ولا توجد نية للاستغناء عنه، وحتى الآن لا يوجد أى أمر رسمى للحديث عن رحيله.

وتغلب فريق فيوتشر على إسكو دي كارا التوجولي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 8 نقاط.

ويقع فيوتشر فى المجموعة الثالثة بالكونفدرالية والتي تضم فرق، بيراميدز من مصر، الجيش الملكي من المغرب، وإسكو دي كارا من توجو.

ويحتل الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فريق فيوتشر برصيد 8 نقاط أيضا، بينما يتذيل أسكو دي كارا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية، حيث يعتبر فيوتشر هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.