شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يواجه بروكسى فى مجموعة بحرى ودكرنس مع كفر الشيخ وسبورتنج والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، 3 مواجهات قوية فى إطار ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

ويستقبل فريق طنطا متصدر ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 40 نقطة، فريق بروكسى السابع برصيد 34 نقطة، ويسعى عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا إلى مواصلة الحفاظ على الصدارة، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الحفاظ على المقدمة قبل توقف المسابق، فيما يسعى بروكسى لتحقيق فوز مهم لمواصلة التقدم في ترتيب المجموعة.

ويحل فريق دكرنس الخامس برصيد 38 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق كفر الشيخ الخامس برصيد 35 نقطة، وطالب سعيد عبد العزيز المدير الفني لدكرنس اللاعبين بضرورة اقتناص النقاط الثلاثة من أجل العودة مجددا للمنافسة على بطاقة التأهل مرة أخرى، فيما يسعى كفر الشيخ لتحقيق الفوز والثلاث نقاط والتساوى مع دكرنس في النقاط، حيث تعد المباراة بـ6 نقاط بالنسبة للفريقين.

ويصطدم فريق سبورتنج صاحب المركز الحادى برصيد 28 نقطة، بنظيره الهلال بالضبعة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، في مباراة تميل أكثر لفريق سبورتنج الطامح للتقدم في الترتيب.

وكان التعادل السلبى حسم مواجهة المنصورة مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، ليرفع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكنانى رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثامن، بينما رفع بلدية المحلة رصيده إلى 39 نقطة فى المركز الثالث.

وسقط فريق جمهورية شبين أمام فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف ويفرط فى فرصة انتزاع الصدارة، حيثث بقى رصيده كما هو عند 40 نقطة فى المركز الثانى، بينما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الرابع فى ترتيب مجموعة بحرى فى انتظار باقى المباريات.