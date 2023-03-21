شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ14 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الـ14 من المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: سبورتنج مع الشمس والجزيرة مع الزمالك والأهلى مع سموحة والطيران مع المعادى.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.