شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. أبرزها السكة وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، 8 مباريات نارية فى ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى، بين السكة الحديد مع بتروجت، الإنتاج الحربى مع إيسترن كومبانى، بورتو مع العبور، زد مع مستقبل سبورت، النصر مع وادى دجلة، الإعلاميين مع منتخب السويس، الترسانة مع المصرية للاتصالات، القناة مع كهرباء الإسماعيلية.

ويستضيف فريق السكة الحديد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 45 نقطة، فريق بتروجت صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، فيسعى أمير عزمى مجاهد مدرب السكة الحديد إلى مواصلة التقدم في صدارة الترتيب وانتزاع الثلاث نقاط متسلحا بعاملى الأرض والجمهور، فيما يأمل سيد عيد المدير الفني للفريق البترولى إلى العودة لسكة الانتصارات وانتزاع 3 نقاط غالية لمواصلة التقدم وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

ويواجه فريق زد صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة، فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الثانى عشر برصيد 23 نقطة، في مباراة يدخلها مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد بحثا عن النقاط الثلاثة وانتظار هدية من بتروجت في إيقاف السكة، لانتزاع صدارة الترتيب، فيما يسعى مستقبل سبورت في العودة بنتيجة إيجابية تساعده في التقدم بجدول الترتيب.

ويلتقى في نفس التوقيت في المجموعة كل من الإنتاج الحربى مع إيسترن كومبانى، بورتو مع العبور، النصر مع وادى دجلة، الإعلاميين مع منتخب السويس، الترسانة مع المصرية للاتصالات، القناة مع كهرباء الإسماعيلية.