شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمصري فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على راحة من التدريبات اليوم، الثلاثاء بعد الانتهاء من مباراته أمام القطن الكاميروني، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية في المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأرسلت إدارة النادي الأهلى خطاباً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري ؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليه.

وتلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام «7 لاعبين» ؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.

موعد مباراة الأهلى و المصري البورسعيدى بكأس الرابطة

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترف

طريق الأهلى فى البطولة بعد مواجهة المصرى فى دور الـ16

وحسب طريق الأهلى في البطولة، فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي فى دور الثمانية.

وحال تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بكأس رابطة الاندية فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.