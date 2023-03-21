شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى.. السكة فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق السكة الحديد، بقيادة أمير عزمى مجاهد، صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 45 نقطة، بعد مرور 22 جولة من دورى القسم الثانى، متفوقا على فريق زد بفارق الأهداف قبل مباريات الأسبوع الثالث والعشرين.

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم..

1 السكة الحديد 45 نقطة

2 زد 45 نقطة

3 القناة 42 نقطة

4 وادى دجلة 41 نقطة

5 بتروجت 35 نقطة

6 الترسانة 35 نقطة

7 الاتصالات 33 نقطة

8 منتخب السويس 32 نقطة

9 العبور 30 نقطة

10 بورتو السويس 30 نقطة

11 الإنتاج الحربى 25 نقطة

12 مستقبل وطن 23 نقطة

13 كهرباء الإسماعيلية 22 نقطة

14 إيسترن كومبانى 20 نقطة

15 النصر 18 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

يستضيف فريق السكة الحديد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 45 نقطة، فريق بتروجت صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، فيسعى أمير عزمى مجاهد مدرب السكة الحديد إلى مواصلة التقدم في صدارة الترتيب وانتزاع الثلاث نقاط متسلحا بعاملى الأرض والجمهور، فيما يأمل سيد عيد المدير الفني للفريق البترولى إلى العودة لسكة الانتصارات وانتزاع 3 نقاط غالية لمواصلة التقدم وتقليص الفارق مع فرق المقدمة.

ويواجه فريق زد صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة، فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الثانى عشر برصيد 23 نقطة، في مباراة يدخلها مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد بحثا عن النقاط الثلاثة وانتظار هدية من بتروجت في إيقاف السكة، لانتزاع صدارة الترتيب، فيما يسعى مستقبل سبورت في العودة بنتيجة إيجابية تساعده في التقدم بجدول الترتيب.

ويلتقى في نفس التوقيت في المجموعة كل من الإنتاج الحربى مع إيسترن كومبانى، بورتو مع العبور، النصر مع وادى دجلة، الإعلاميين مع منتخب السويس، الترسانة مع المصرية للاتصالات، القناة مع كهرباء الإسماعيلية.