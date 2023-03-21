شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رابطة الاندية المحترفة موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع مباراة فى غاية القوة والإثارة فى هذا الدور .

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

مواعيد مباريات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية

الثلاثاء 21 مارس

سيراميكا & سموحة .. 5 مساء

السبت 25 مارس

بيراميدز & انبى..9.15 مساء

فيوتشر & طلائع الجيش..9.15 مساء

الأحد 26 مارس

الزمالك & البنك الأهلى..9.15 مساء

الاثنين 27 مارس

الأهلى & المصري البورسعيدى.. 9.15 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.