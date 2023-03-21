شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة أوبتاسيا للاسكواش بمشاركة 7 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة أوبتاسيا للاسكواش ، التى تستضيفها لندن، وتستمر حتى 26 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 7 لاعبين مصريين هم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي، مصطفى عسل.

وجاءت مباريات المصريين في الدور الأول من البطولة كالتالي:

- كريم عبد الجواد وعمر مسعد

- يوسف سليمان والاسكتلندي جريج لوبان

- يوسف إبراهيم والفرنسي سباستيان

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، استقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، وعلى فرج إلى المركز الثالث، بينما تقدم الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الرابع، وتراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، وفارس الدسوقي في المركز العاشر .