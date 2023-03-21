شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر منذ قليل، استعدادا لمباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المران الأول، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في المعسكر الذي انطلق أمس استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و28 في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وشارك في المران 15 لاعبا، هم: محمد الشناوي محمد صبحي و محمد عبد المنعم و محمد هاني و أحمد فتوح و هشام صلاح و طارق حامدو مروان عطية و أحمد عبد القادر و حمدي فتحي و محمود حماده و محمود كهربا و سيد زيزو و عمر مرموش و مصطفى محمد، بالإضافة إلى محمد أحمد حارس المنتخب الأوليمبي لوجود حارسين فقط في المران نظرًا لعدم وصول لاعبي بيراميدز للمعسكر، وانضمامهم لفندق المنتخب في التاسعة مساء الإثنين، بعد عودتهم من المغرب عقب مواجهة فريق الجيش الملكي في الكونفدرالية.