شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى كأس الرابطة، بعدما أغلق الفريق صفحة مباريات دورى أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائرى التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات وخسرها بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة فى المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

طريق الزمالك فى البطولة بعد مواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16

فى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفى نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.