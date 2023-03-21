شكرا لقرائتكم خبر عن صالة "زويل" بأكتوبر تستضيف منافسات قبل نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة على إقامة بلاى أوف نصف نهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2022/2022 على صالة "زويل" بمدينة السادس من أكتوبر.

يتنافس فى هذا الدور كل من: الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع وادى دجلة، وسيتحدد موعد إقامتهما خلال الساعات المقبلة.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مواعيد مباريات "بلاى أوف" نصف نهائى دورى الرجال الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

وتنطلق لقاءات بلاى أوف قبل النهائى 25 مارس الجارى، بمواجهات بين الأهلى سموحة 9 مساء، وطلائع الجيش مع الزمالك 11مساء، وفى اليوم التالى فى نفس التوقيت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويتأهل للدور النهائى لتحديد البطل الفريقان الفائزان فى اللقاءين، وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة فإنها ستقام 28 مارس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بمبلغ رسوم التحكيم فى النهائيات والذى يقدر بـ12 ألف جنيه بخلاف ضريبة الـ14٪؜.