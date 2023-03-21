شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: نفاوض فيريرا لفسخ العقد بالتراضى.. وطارق مصطفى من المرشحين لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، إن المفاوضات مع البرتغالي فيريرا، المدير الفني للفريق، على فسخ التعاقد بدأت منذ 48 ساعة، وهو متمسك بحقوقه المالية كاملة.

وأضاف أمين صندوق نادي الزمالك، خلال تصريحات تلفزيونية: "كنا نتمنى رحيله بشكل مشرف حتى تكون النهاية بشكل محترف وتليق باسم نادي الزمالك، خاصة أنه غير موفق الفترة الحالية لكنه قدم الكثير منذ توليه قيادة الفريق".

وكشف خالد لطيف عن آخر التطورات في مصير المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، مشيرا إلى أن رحيله يعتبر القرار الأقرب في الوقت الجاري، وتم تفويض مجلس الإدارة فيما يراه في صالح الفريق، في ظل النتائج غير المتوقعة، وندرس عدد من القرارات والسيناريوهات الخاصة ببقاء أو رحيل فيريرا». وتابع: «لم نقرر بعد مصير فيريرا، ولكن الأقرب رحيله عن النادي، لدينا العديد من الأزمات مثل الحجز على الأرصدة، وعدم وجود رئيس الزمالك، ونقوم أيضاً بدراسة موقف باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون من باقي الجوانب ونتحدث مع أمير مرتضى لاستشارته ومعرفة رأيه، ولدينا مباراة في كأس الرابطة نركز عليها». واستطرد: «الشرط الجزائي ومكافآت العقد السابق وعدد من الأقساط الحالية للمستحقات أمور تعيقنا عن إقالة فيريرا، ولا نتحدث عن أرقام محددة ولكنه رقم بالدولار كبير، ونحاول التخفيض قدر الإمكان، لأن لدينا عدة أزمات».