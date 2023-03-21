شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والغناء ضيوف برنامج "الوش التانى" مع شوبير فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد الإعلامي أحمد شوبير لتقديم الموسم الرابع من برنامجه "الوش التاني" في رمضان عبر إذاعة أون سبورت إف إم 93.7 والذي يذاع من الثالثة عصرا وحتى الخامسة من الأحد للخميس على مدار شهر رمضان المبارك.

ويستضيف شوبير عبر برنامجه عدد من نجوم الفن والغناء والشعراء والإعلاميين وهو ما اعتاد عليه في برنامجه خلال شهر رمضان في السنوات الماضية.

وقام شوبير بتسجيل عدد من حلقات البرنامج مع كل من الشاعر الغنائي والإذاعي الكبير عمر بطيشة والفنان القدير فاروق فلوكس والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة والفنان إيهاب فهمي والملحن عصام كاريكا والفنان محسن محيي الدين والمطرب حلمي عبد الباقي والمطربة هدى والسناريست عمرو محمود ياسين والكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي والفنان يوسف منصور والفنان فتوح أحمد، بالإضافة إلى الفنان عمرو عبد العزيز والمطربة هلا رشدي.

برنامج "الوش التاني" من تقديم أحمد شوبير، ويضم فريق الإعداد كلا من وليد عبد السلام وعبد الحميد فراج وعادل عبد الله.