الياباني ميتوما.. أستاذ فن المراوغة وقائد كتيبة برايتون



كانت سرعة وحركة كاورو ميتوما في الثلث الهجومي بمثابة الحل السحري لبرايتون آند هوف ألبيون هذا الموسم، لكن مهاراته في الاستحواذ على الكرة لم تكن مفاجئة؛ إذ أجرى اللاعب الياباني بحثاً في فن المراوغة.



وأجرى ميتوما هذا البحث أثناء الدراسة في جامعة تسوكوبا عن طريق وضع الكاميرات على رؤوس زملائه لمراقبة ردود فعلهم ومجال رؤيتهم حين يستحوذ اللاعب المهاجم على الكرة.



وبعد حصوله على شهادة التربية البدنية اختبر ميتوما نظرياته على أرض الملعب ليصبح أحد أفضل لاعبي الدوري الياباني قبل الانتقال إلى أوروبا.



ويدرس ميتوما منذ ذلك الحين المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اللعب للفريق الأول، ويبدو وكأنه يوقف الوقت أثناء دخوله إلى منطقة الجزاء، في حين يحاول المنافس توقع خطوته المقبلة.



وبفضل سيطرته المذهلة وركضه بالكرة وقدرته الفريدة على التباطؤ للتوقف تماماً كما يشاء، أتقن اللاعب البالغ عمره 25 عاماً، والذي كان ينظر إليه على أنه لاعب واعد، فن المراوغة في واحدة من أكثر البطولات التي تظهر فيها القوة البدنية في أوروبا.



وقال ميتوما: «أنا أدرك تحويل مركز ثقل المنافس. إذا كان بإمكاني تحريك جسده فسأراوغه».



وكان القليلون يعرفون ميتوما حتى ظهر في كأس العالم وقدم تمريرة الفوز الحاسمة لمنتخب بلاده أمام إسبانيا بعدما لحق بالكرة قبل أن تخرج من الملعب بمليمترات قليلة.



وبعد أن لعب 90 دقيقة لمرة واحدة فقط مع برايتون قبل مغامرته في قطر، أصبح ميتوما الآن أحد الأسماء الأساسية في التشكيلة بعد تولي المدرب روبرتو دي تسيربي المهمة، وعقب انتقال لياندرو تروسار إلى أرسنال.



سجل ميتوما 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة بعدما شارك أساسياً في 18 مباراة في موسمه الأول، وهو أكثر مما توقعه برايتون حين ضمه مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) من كاواساكي بطل الدوري الياباني آنذاك.



وهز ميتوما الشباك في 3 مباريات متتالية، بما في ذلك الهدف الذي أقصى ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين سجل أو صنع هدفاً على الأقل في آخر 5 مباريات له في جميع المسابقات.



وقال دي تسيربي: «ميتوما هو جزء مهم من الفريق بالنسبة لنا؛ لأنه من أهم اللاعبين في المراوغة في آخر 25 متراً».



ومنذ أن اتجه جراهام بوتر لتدريب تشيلسي وربط برايتون لاعبه موزيس كايسيدو بعقد طويل الأمد، أصبح ميتوما أحد أفضل اللاعبين في الفريق إلى جانب أليكسيس ماك أليستر الفائز بكأس العالم.



ولا ينوي دي تسيربي خسارة جوهرته الثمينة مع احتمال أن يلعب برايتون في إحدى المسابقات الأوروبية لأول مرة في الموسم المقبل.



ويحتل برايتون المركز السابع في الدوري، مع امتلاك 3 مباريات مؤجلة، كما تأهل لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وقال دي تسيربي: «بالنسبة له، فهذا موسمه الأول في الدوري الإنجليزي. هو مهم بالنسبة لنا، لكن أيضاً من المهم له أن يلعب معنا عاماً آخر».



(الشرق الأوسط)