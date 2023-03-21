الامارات | «سوق دبي الحرة» و«الطاير للسيارات» راعيان رئيسان لدورة ند الشبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» تجديد الرعاية مع سوق دبي الحرة، وشركة الطاير للسيارات، ليكونا الراعيين الرئيسين للنسخة الـ10 من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، بمجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وستقام منافسات دورة ند الشبا هذا العام في ألعاب، الكرة الطائرة والبادل والجوجيتسو والقوس والسهم والمبارزة وكرة السلة بالكراسي المتحركة وسباق الجري وسباق الدراجات الهوائية.

وذكر بيان صحافي: «يأتي تجديد الرعاية بين الدورة والراعيين الرئيسين ليجسد التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبما يُعزز مكانة الدورة انطلقت بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2013، لتكون حدثاً رياضياً ومجتمعياً رئيساً، وتنشر ثقافة ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع».

وستمنح الشراكة بين دورة ند الشبا الرمضانية، وسوق دبي الحرة والطاير للسيارات، الفرصة للجماهير للفوز بالهدايا المقدمة لهم، ومن بينها السحب على ست سيارات.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، سعيد حارب، أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قدّمت للمجتمع عموماً، وللقطاع الرياضي خصوصاً، أهم حدث رياضي، وهو دورة ند الشبا الرياضية، التي ولدت كبيرة وواصلت النمو والتطور بإضافة المزيد من الرياضات إلى برنامجها السنوي في كل عام. وقال في تصريحات صحافية إن: «وصول الدورة إلى النسخة الـ10 دليل على نجاحها الكبير في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية، وتأكيد مكانتها كأهم حدث رياضي يقام خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك على مدار العام، إذ يترقب رياضيونا الهواة والمحترفون، من داخل الدولة وخارجها، هذا الحدث، للمشاركة في فعاليات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها والتي تضم رياضات مختلفة وفئات متعددة مما يتيح للجميع المشاركة فيها، وخوض تجربة التنافس والتعارف مع الآخرين، وأيضاً الفوز بالبطولات والجوائز المالية والتذكارية المميزة».

وأضاف: «نعتز بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، الذين يُسهمون أيضاً في تحقيق هذا النجاح إيماناً منهم بأهمية الحدث والدور الكبير الذي تلعبه في تحقيق العديد من الأهداف الرياضية والمجتمعية، وسعادتنا كبيرة بمواصلة الشراكة مع رعاتنا الوطنيين في كل عام، لتقديم الإضافة التي تعزز مكانة الدورة وتحقيق الأهداف المنشودة»

وتابع: «حريصون في كل عام على اختيار الرياضات الرسمية في الدورة بعناية كبيرة، وذات جماهيرية كبيرة، لكي تُسهم المنافسات في صقل مواهب رياضيينا، وتطور مستوياتهم من خلال التنافس مع أقوى الرياضيين». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة صلاح تهلك،: «دعمنا العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الرياضة في جعل المجتمع صحي ونشيط وسعيد، وتعزيز الترابط والتعارف بين مختلف فئات المجتمع، نحن سعداء أيضاً أن نشاهد منتسبينا يشاركون في مختلف الفعاليات الرياضية، وفي مقدمتها سباق الجري والدراجات الهوائية».

■ 6 سيارات للجمهور تواصل شركة الطاير للسيارات حضورها في الدورة، بعدما جددت شراكتها مع دورة ند الشبا، ضمن الرعاة الرئيسين، وتقديم أحدث السيارات لتوزيعها كجوائز مجانية من خلال السحوبات المفتوحة لجمهور الدورة.

وتقدم شركة الطاير للسيارات هذا العام ست سيارات فورد سيتم إجراء السحوبات عليها، خلال أيام الدورة، وستكون السيارات هي: سيارة واحدة من موديل برونكو موديل عام 2022، وخمس سيارات من موديل تيريتوري موديل 2023.