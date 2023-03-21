الامارات | استبعاد 7 لاعبين من المنتخب.. أبرزهم مبخوت والأحبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا استبعاد سبعة لاعبين من القائمة الأخيرة التي ضمت 25 لاعباً خلال المعسكر الحالي في أبوظبي، بسبب الإصابات التي طالت اللاعبين وحاجتهم إلى الراحة والعلاج لمدة تراوح بين أسبوع وأسبوعين، وفقاً لنتيجة الفحوص الطبية التي أجريت لهم أمس تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب. وشملت قائمة اللاعبين المصابين وفقاً لبيان صحافي صادر عن اتحاد الكرة كلاً من: حسين مهدي الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، بجانب وليد عباس ويحيى الغساني وبندر الأحبابي وعلي مبخوت وخالد الظنحاني وشاهين عبدالرحمن، فيما تم استدعاء كل من: عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي، وعبدالله الكربي لاعب الوحدة، ويوسف المهيري لاعب الوصل، وخالد الهاشمي لاعب بني ياس، حيث من المنتظر أن ينضم اللاعبون إلى المعسكر والمشاركة في تدريبات اليوم.

وكان المنتخب بدأ أول من أمس معسكراً داخلياً في العاصمة أبوظبي سيستمر حتى 29 الجاري ضمن برنامج إعداد الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى الأبيض أولى حصصه التدريبية في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت استعداداً لمواجهة منتخبي طاجيكستان وتايلاند ودياً يومي 25 و28 الجاري في استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب من خلال المعسكر الحالي وخوض مباراتين وديتين إلى التعرف على المستويات الفنية للاعبيه وحالتهم الصحية والفنية، وخلق نوع من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين وصولاً إلى التشكيل المناسب الذي سيخوض به المنتخب مبارياته خلال الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

ويعد المعسكر الحالي للمنتخب أول تجمع للمنتخب منذ مشاركته الأخيرة في بطولة كأس الخليج العربي 25 التي أقيمت أخيراً في مدينة البصرة العراقية.

استدعاء كل من عبدالعزيز هيكل وعبدالله الكربي ويوسف المهيري وخالد الهاشمي.