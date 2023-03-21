الامارات | الشارقة يواجه خورفكان بطموح ثنائية «كأس ودوري الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم اليوم الموسم الرياضي 2022-2023 لكرة قدم الصالات، بإقامة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، والتي ستجمع الشارقة مع خورفكان عند الساعة السابعة مساء، في القاعة الرياضية لنادي اتحاد كلباء.

وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مادية قدرها 200 ألف درهم، إضافة إلى الميداليات الذهبية والكأس الغالية.

ويتطلع الشارقة إلى الفوز بالبطولة للجمع بين أكبر بطولات الموسم، وهي كأس رئيس الدولة، إضافة إلى بطولة الدوري، التي حسمها في وقت سابق، بينما يتطلع خورفكان لإضافة لقب جديد في الموسم الحالي بعد فوزه ببطولة كأس الاتحاد.

ولم يسبق للشارقة الفوز ببطولة كأس رئيس الدولة في المواسم الماضية، بينما فاز خورفكان باللقب في الموسم 2012-2013.

ويتصدر فريق الوصل عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع أربع مرات قبل أن يبتعد عن المشاركة في منافسات الصالات.

ويقود مباراة اليوم طاقم تحكيم إماراتي يتألف من الدولي المونديالي فهد الحوسني والدولي ياسر الزعابي والدولي نواف حسن والحكم محمد الأميري وحسن البلوشي حكماً ميقاتياً.