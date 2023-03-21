الامارات | كشف تفاصيل كأس منصور بن زايد لكرة القدم اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، مؤتمراً صحافياً في الـ11 من صباح اليوم، في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، للكشف عن تفاصيل النسخة العاشرة.

وسيتم خلال المؤتمر الصحافي سحب قرعة البطولة والإعلان عن الفرق المشاركة والكشف عن الجهات الراعية، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والمفاجآت التي رصدت للجماهير.