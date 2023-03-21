الامارات | ملامح «بطل الدوري» تظهر في شباب الأهلي بعد الجولة 20

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجز فريق شباب الأهلي ما يقرب من 60٪ من مشواره نحو حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين، عقب تحقيق ما يريد في كل جولة بحصد النقاط الثلاث، حتى اتسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى خمس نقاط، وهو ما يعني أن الفريق يخدم نفسه بنفسه، دون النظر إلى نتائج الآخرين، التي دائماً ما تأتي في صالح «فرسان دبي».

شباب الأهلي نجح في تخطي عقبة خورفكان في الجولة 20 بالوقت الذي خسر فيه العين على ملعبه أمام النصر، وتعادل الوصل مع اتحاد كلباء، كلها أمور ساهمت في ابتعاد شباب الأهلي بهذا الفارق المريح، وقد يقترب أكثر من إنهاء مشوار البطولة إذا نجح في تخطي العين بالجولة 21، حيث سيكون الفارق ثماني نقاط مع تبقي خمس مباريات فقط على انتهاء المسابقة.

خسارة العين في استاد هزاع أمم النصر كانت مستحقة فلم يظهر الفريق بالشكل المنتظر في هذه المرحلة الهامة، ولكن فرحة جمهور العميد طغت على أسباب خسارة الزعيم، النصر قدم أفضل مباراة له في الموسم وحقق فوزاً مهماً أكد صحوته المتأخرة والابتعاد عن مراكز الهبوط بعد الوصول إلى النقطة 20 في جدول الترتيب.

وفي كلباء خسر الوصل نقطتين في سباق المنافسة وابتعد بفارق خمس نقاط كما خسر لاعبين عقب الحصول على البطاقة الحمراء، وهما جيرونيمو وسياكا، وبات الفريق في مأزق كبير إذ يعاني من ضعف كبير في دكة البدلاء، وهو ما يهدد مشواره المتبقي في جدول الترتيب.

عودة الوحدة والشارقة إلى الانتصارات تشعل المنافسة على المربع الذهبي عقب تساوي ثلاثة فرق عند النقطة 40، وهم: العين الوصل والوحدة، بعد أن نجح الأخير في تخطي عقبة الظفرة وعاد للاقتراب من صدارة شباب الأهلي، كما نجح الشارقة في تخطي أي مفاجآت كان ينوي فريق البطائح القيام به ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة ويعود إلى الانتصارات.

وفي صراع الهبوط قد يكون حسم الأمر باقتراب وداع الظفرة ودبا إلى دوري الهواة، وهو وضع صعب خاصة للظفرة بعد فترة كبيرة استقر بها في دوري المحترفين والوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن فريق الوصل وسبب ضياع أربع نقاط في مباراتين، بسؤال «شاركنا الرأي.. ما هي أسباب خسارة الوصل أربع نقاط في آخر جولتين وابتعاده عن صدارة شباب الأهلي بفارق خمس نقاط في دوري أدنوك للمحترفين؟، وتم رصد أربع إجابات، وهي: الغيابات، ضعف دكة البدلاء، تدخلات فنية، قلة خبرة لاعبيه.

وخلال التصويت الذي شارك فيه 89 مشتركاً اختار 41.5٪ ضعف دكة بدلاء الوصل، ثم قلة خبرة لاعبيه بنسبة 37.7٪، والتدخلات الفنية 15.1٪، ثم الغيابات بنسبة 5.7٪.

وأكد المحلل الفني خالد عبيد، أن فريق شباب الأهلي خدم نفسه بنفسه بعد تساقط المنافسين وخسارتهم النقاط لعدم الثبات على الأداء، مشيراً إلى أن شباب الأهلي فاز على خورفكان بالإصرار. وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «أقرب المنافسين لشباب الأهلي هو الوصل لكنه واجه خصماً صعباً وهو فريق كلباء الذي كان يستحق نقاط المباراة ولكن أهدرها بضياع ضربة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، الوصل وقع في أخطاء المدافعين وطرد اثنين منهم ليقابل الجزيرة في الجولة المقبلة بدون قلب دفاع». وأضاف: «العين وقع في فخ نادي النصر بعد أن استسهل الزعيم المباراة وكان في اعتقاده أن تسجيل الهدف مسألة وقت، أما النصر فلعب بأسلوب دفاعي كان فيه نوع من التنظيم».

وتابع: «توقعت جولة هادئة لكن النصر وكلباء كان لهم رأي آخر».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 20، يرجى الضغط على هذا الرابط.