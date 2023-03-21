اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الملك سلمان

شبيبة الساورة - الكويت 21:00

الدوري السوداني

حيدوب النهود - توتي 17:30

الرابطة كوستي - الزومة 17:30

كوبر الخرطوم - حي العرب بورتسودان 21:00

أهلي الخرطوم - هلال الساحل 21:00

الهلال - أهلي شندي 21:00

الفلاح عطبرة - ود نوباوي 21:00

مباريات ودية

جزر المالديف - باكستان 15:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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