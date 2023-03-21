الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الملك سلمان
شبيبة الساورة - الكويت 21:00
الدوري السوداني
حيدوب النهود - توتي 17:30
الرابطة كوستي - الزومة 17:30
كوبر الخرطوم - حي العرب بورتسودان 21:00
أهلي الخرطوم - هلال الساحل 21:00
الهلال - أهلي شندي 21:00
الفلاح عطبرة - ود نوباوي 21:00
مباريات ودية
جزر المالديف - باكستان 15:00
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