الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راتب

قال مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إن إدارة النادي وافقت مبدئياً على طلبه بزيادة راتبه الشهري، تقديراً للمستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه، بجانب التزامه وحرصه وانضباطه في تمارين الفريق.

لقطة

وصفت صحيفة «ريكورد» البرتغالية لقطة سقوط الحكم سلطان عبدالرزاق وعرقلته دون قصد للاعب النصر ريان مينديز أمام العين في دوري أدنوك للمحترفين، باللقطة الأكثر غرابة في 2023، مشيرة إلى أنه لم يسبق أن أسهم حكم في تعطيل هجمة لفريق بهذه الطريقة الغريبة.

مدرب

اعتذر مدرب فريق البطائح سعيد شخيت بطريقة حضارية لمراسلي القنوات التلفزيونية الرياضية لعدم التحدث إليهم، بعدما طلبوا منه ذلك عقب انتهاء مباراة فريقه مع الشارقة التي خسرها البطائح بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين.