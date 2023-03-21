شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: إقالة فيريرا ليس فى صالح الزمالك.. ومصطفى شلبى "مكسوف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حلمى طولان، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي وإنبي، أن إقالة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، ليس في صالح الفريق والاستقرار مهم للغاية وحال جلب مدير فني أجنبي سيحتاج وقت لمعرفة إمكانيات اللاعبين، ومن رأيي استمرار المدرب لأن الفريق الأبيض لن ينافس على الدوري مع اتساع الفارق.

وقال برنامجه "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الأفضل بقاء فيريرا بدل من رحيله وحصوله على الشرط الجزائي، وفي حال قدوم مدير فنبي أجنبي جديد هل سيتمكن من حصد الدوري؟، ولذلك يجب بقاء فيريرا لنهاية الموسم مع الزمالك ويرحل مع نهاية الموسم وليس في الوقت الحالي".

وعن سبب تذبذب مستوى مصطفى شلبي مع الزمالك، أكد أنه لاعب جيد للغاية ولكنه لاعب مكسوف وهذه مشكلة عدد من اللاعبين المصرية وعقليتهم لا تكون قوية من حيث الاندماج مع المجموعة ويتحمل ضغط الجماهير، وهو لاعب جيد للغاية".

وأضاف: "مصطفى شلبي يلعب بنصف قوته وإمكانياته وقد تكون هناك بعض العناصر لا تساعده ومستواهم غير مرتفع وهذا لا يساعد اللاعب الجديد الذي يحتاج من يساعده ولكن الأوضاع والأجواء مختلفة في الزمالك عنها في إنبي ومن الضروري للمدير الفني للزمالك أن يعقد جلسات كثيرة معه لأنه لاعب مميز".