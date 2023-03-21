شكرا لقرائتكم خبر عن "جمهور التالتة" ينشر خطاب رابطة الأندية برفض تأجيل مباراة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الإعلامي إبراهيم فايق الخطاب الصادر من رابطة الأندية المحترفة إلى النادي الأهلي بشأن الطلب المقدم من القلعة الحمراء بخصوص تأجيل مباراته ضد المصري يوم 27 مارس الجاري في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

وأكد إبراهيم فايق، خلال تقديم برنامجه "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت، أن رابطة الأندية ردت على الأهلي برفض طلب التأجيل باعتبار أن الطلب يخل بنظام البطولة وشروطها وفقا للمادة 57 التي تنص على أن مشاركة كل فرق القسم الأول إجباري بدون لاعبيها الدوليين.





وأرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها.

فقد تلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام «7 لاعبين»؛ هم: (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.

تأتي كل هذه الغيابات عن صفوف فريق الأهلي، في الوقت الذي يتمتع فيه غالبية المنافسين في ذات البطولة بتواجد كافة عناصرهم، وهو ما يتعارض مع كل قواعد العدالة.