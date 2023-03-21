شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: مدرب الزمالك القادم سيكون من أبناء النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سليمان وهدان، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن المدير الفنى القادم لنادى الزمالك وطنى وابن النادى.

وقال وهدان، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم سبورتس الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، إن المجلس يعمل حاليا على استعادة كبرياء الفريق، والذى ظهر عليه اللاعبون الموسم الماضى، مطالبا اللاعبين بالتركيز لتمثيل المنتخب.

واستقرت إدارة نادى الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وتدهورت النتائج الفترة الأخيرة.

وبدأ مسئولو الزمالك مفاوضات فسخ التعاقد مع البرتغالى فيريرا بالتراضى بشأن قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد، والبالغ راتب ثلاثة أشهر.

من جانبه أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القرار الأقرب سيكون توجيه الشكر للخواجة البرتغالى، إلا أنه ستكون هناك مفاوضات مع المدرب حول التنازل أو تخفيض قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليها فى عقده مع القلعة البيضاء.