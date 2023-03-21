شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 /3 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 20/3/2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها الإسماعيلي يتأهل لربع نهائى كأس الرابطة بعد الفوز على المحلة بركلات الترجيح، ومحمد صلاح يشارك فى تدريبات منتخب مصر غداً استعداداً لمباراتى مالاوى، واعتماد الزمالك على الناشئين فى كاس الرابطة، وفتح مران المنتخب الأولمبى قبل مواجهة زامبيا، وكشف اتحاد الكرة معايير اختيار المدربين.
الإسماعيلي يتأهل لربع نهائى كأس الرابطة بعد الفوز على المحلة بركلات الترجيح
تأهل فريق الإسماعيلي إلى دور الثمانية بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية.
انطلق معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، فى بداية معسكره بشهر مارس الجاري استعدادا لخوض مباراتي مالاوي.
تشارك ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، والمصنفة عالميا رقم 52، فى منافسات بطولة ميامي للتنس فى أمريكا ابتداءً من غد الثلاثاء حتى 2 أبريل المقبل.
استقرت إدارة نادى الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.
الزمالك يعتمد على الناشئين فى مباريات كأس الرابطة
يعتمد الفريق الكروى للزمالك على عدد من الناشئين الذى سيتم تصعيدهم فى الأيام القادمة من أجل الاستعانة بهم فى مباريات كأس الرابطة، والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة البنك الأهلى فى السادس والعشرين من الشهر الجارى بدور الـ16 للبطولة.
سمح الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، لوسائل الإعلام، بحضور 15 دقيقة من مران اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة زامبيا الأربعاء المقبل فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب، ويقام مران اليوم باستاد الدفاع الجوى فى تمام السادسة مساء.
تحذير شديد اللهجة لنجوم الأهلى قبل رمضان.. اعرف السبب
طالب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بالالتزام بالبرنامج الغذائى الموضوع لهم استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم ووجه لهم تحذير شديد اللهجة وذلك لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً.
حصل الاتحاد المصري لكرة القدم، على موافقة الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.
اختار الايفواري دو نومانديز مدير لجنة الحكام بالكاف طاقم مصري يمثله محمد معروف ومحمد أمين حكام ساحة في قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات الأدوار النهائية في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن قائمة الحكام المساعدين، مع اختيار السفير محمود عاشور وأحمد الغندور وعمرو الشناوي ضمن قائمة حكام.