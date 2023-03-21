7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 20/3/2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفاوض حول الشرط الجزائى.. والبديل "أجنبى"، والإسماعيلي يتأهل لربع نهائى كأس الرابطة بعد الفوز على المحلة بركلات الترجيح، ومحمد صلاح يشارك فى تدريبات منتخب مصر غداً استعداداً لمباراتى مالاوى.
الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفاوض حول الشرط الجزائى.. والبديل "أجنبى"
استقرت إدارة نادى الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.
الإسماعيلي يتأهل لربع نهائى كأس الرابطة بعد الفوز على المحلة بركلات الترجيح
تأهل فريق الإسماعيلي إلى دور الثمانية بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية.
انطلق معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، فى بداية معسكره بشهر مارس الجاري استعدادا لخوض مباراتي مالاوي.
سمح الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، لوسائل الإعلام، بحضور 15 دقيقة من مران اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة زامبيا الأربعاء المقبل فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب، ويقام مران اليوم باستاد الدفاع الجوى فى تمام السادسة مساء.
حصل الاتحاد المصري لكرة القدم، على موافقة الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.