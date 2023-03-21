7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

انطلق معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، فى بداية معسكره بشهر مارس الجاري استعدادا لخوض مباراتي مالاوي.

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى يجهز قرار الاعتذار عن عدم المشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة. وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى يجهز حالياً قرار الاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بناءً على رغبة كولر المدير الفني للفريق".

سمح الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، لوسائل الإعلام، بحضور 15 دقيقة من مران اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة زامبيا الأربعاء المقبل فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب، ويقام مران اليوم باستاد الدفاع الجوى فى تمام السادسة مساء.

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم، على موافقة الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.