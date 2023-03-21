شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 20 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 20 / 3 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: تجهيز الأهلي لإنشاء فريق كرة نسائية والتخطيط لإقامة معسكر خارجي تحضيرا للموسم الجديد.

طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، من مسئولي ناديه ضرورة إقامة معسكر خارجى قبل انطلاق الموسم الجديد لتفادى الأحداث التى تسببت فى عدم إقامة معسكر خارجى قبل انطلاق الموسم الجاري. وشدد كولر، فى حديثه مع مسئولي الأهلى، على فوائد المعسكر الخارجي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وتفهم مسئولو القلعة الحمراء وجهة نظر المدرب السويسرى ووعدوه بالترتيب لهذا المعسكر مبكراً.

طالب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بالالتزام بالبرنامج الغذائى الموضوع لهم استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم ووجه لهم تحذير شديد اللهجة وذلك لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً. ويعكف الدكتور إيهاب على، مستشار التغذية لفريق الكرة بالنادى الأهلى، على تحديد البرنامج الغذائى الخاص بالفريق خلال شهر رمضان الكريم، بما يتناسب مع الصيام وضغط المباريات فى هذا الشهر، كما يضع إيهاب على برنامجا خاصا لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع فى تجهيزهم. اتحاد الكرة: الأهلى يبدأ خطوات تكوين فريق كرة نسائية.. والننى يستعد للتدريب كشف الدكتور جمال محمد على، رئيس لجنة المدربين باتحاد الكرة، أن النادى الأهلى بدأ خطوات تكوين فريق كرة نسائية، مشدداً على أن اتحاد الكرة لم يجامل وليد سليمان للحصول على الرخصة التدريبية وأن محمد الننى نجم الارسنال يعد نفسه ليكون مدرباً. وقال الدكتور جمال محمد على فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف مع الإعلامى أحمد خيري، "محاضرات الرخصة A أقيمت يوميا لمدة أسبوع، من الساعة 8 صباحا حتى 4 عصرا وبعدها ينتقل المدربون إلى الأندية لتطبيق ما درسوه لمدة 15 يوما ثم العودة للدورة الثانية ويتكرر هذا الأمر لمدة 3 أشهر وبعدها هناك امتحان ومن يجتازه يحصل على الرخصة".

كشفت تقارير صحفية أن نادى الهلال السودانى استقر على الموعد النهائى الذى سيحضر فيه إلى القاهرة، تمهيداً لمواجهة النادى الأهلى فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع دون نقاط.