شكرا لقرائتكم خبر عن حضور 35 فردا فقط من كل ناد فى قمة المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد 35 فردا فقط من كل ناد لحضور مباراة قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفي كرة اليد للرجال الجمعة المقبل فى الحادية عشرة مساءً، نظرا لمواعيد شهر رمضان الكريم، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: سبورتنج مع سموحة وطلائع الجيش مع البنك الأهلى أيضا، وانتهت قمة الدور الأول بفوز الأهلى بنتيجة 27 / 22 على نفس الصالة يوم 23 فبراير الماضى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.