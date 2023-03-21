شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 20/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين الموافق 20/ 3/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها.. الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفاوض حول الشرط الجزائى.. والبديل "أجنبى"، وخالد لطيف: هناك قرارات مصيرية بشأن الجهاز الفنى وكل الأمور مطروحة.

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفاوض حول الشرط الجزائى.. والبديل "أجنبى"

استقرت إدارة نادى الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وتدهورت النتائج الفترة الأخيرة.

خالد لطيف: هناك قرارات مصيرية بشأن الجهاز الفنى وكل الأمور مطروحة

أكد خالد لطيف، أمين صندوق الزمالك، أنه تم تأجيل اجتماع مجلس الإدارة كى يتمكن جميع الأعضاء من الحضور، وتم تأجيله إلى الغد وكل الأمور مطروحة بشأن الجهاز الفنى. محمد عواد حارس مرمى الزمالك يُرزق بـ"داوود" رزق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بابنه داوود، وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بداوود، أسأل الله أن يبارك فيه ويرزقني بره ويبلغ أشده، ويجعله من عباده الصالحين، بسم الله ماشاء الله".

الزمالك يعتمد على الناشئين فى مباريات كأس الرابطة

يعتمد الفريق الكروى للزمالك على عدد من الناشئين الذى سيتم تصعيدهم فى الأيام القادمة من أجل الاستعانة بهم فى مباريات كأس الرابطة، والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة البنك الأهلى فى السادس والعشرين من الشهر الجارى بدور الـ16 للبطولة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية

يحصل فريق الكرة بنادى الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، بعدما أغلق الفريق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات وخسرها بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الأندية المحترفة أمام البنك الأهلى.

محمد صبحى يواصل حراسة مرمى الزمالك بعد انضمامه للمنتخب الوطنى