شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يحققن الفوز على الجزيرة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق سيدات الجزيرة، بنتيجة 77-65، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة طارق خيري.

وأجرى طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، عدة تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية.‏

وشهدت الفترة الأولى تقدم «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 15-11، قبل أن تنتهي الفترة الثانية بنتيجة 34-24، وواصل الأهلي تقدمه وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 54-48، ثم حسم الأهلي المباراة وحقق الفوز في الفترة الرابعة بنتيجة 77-65.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق البنك الأهلي بنتيجة 97-51، ضمن منافسات بطولة الدوري.