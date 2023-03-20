ألكاراز يخطف صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت المراكز الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة أمس، عددا من التغييرات أبرزها صعود النجم الإسباني كارلوس ألكاراز إلى الصدارة.

وانتزع ألكاراز (19 عاما) الصدارة مجددا من النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إثر تتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بالفوز على الروسي دانييل ميدفيدف في المباراة النهائية مساء الأحد.

وصعد دانييل ميدفيديف من المركز السادس إلى المركز الخامس، كما شهد التصنيف صعود الكندي فيليكس أوجه أليازيمي من المركز العاشر إلى المركز السادس.

وتراجع الأمريكي تايلور فريتز خمسة مراكز ليحتل المركز العاشر، بينما صعد البولندي هوبرت هركاتش إلى المركز التاسع.

فيما غاب نجم التنس الإسباني رافاييل نادال عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، للمرة الأولى منذ 18 عاما.

وظل نادال موجودا ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف منذ أبريل 2005، لكنه تراجع إلى المركز الثالث عشر في نسخة التصنيف الصادرة أمس، بعد أن غاب عن بطولة إنديان ويلز بسبب الإصابة.

ولم يتعاف نادال بعد من الإصابة في أعلى الفخذ، التي يعانيها منذ خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة على يد ماكينزي مكدونالد في يناير الماضي.

ولا يزال نادال قادرا على العودة للمراكز العشرة الأولى، لكنه لن يتمكن من ذلك في أبريل المقبل، حيث انسحب بالفعل من المشاركة في بطولة ميامي لتنس الأساتذة.

ترتيب اللاعبين في المراكز الـ10 الأولى







الإسباني كارلوس ألكاراز







الصربي نوفاك ديوكوفيتش







اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس







النرويجي كاسبر رود







الروسي دانييل ميدفيديف







الكندي فيليكس أوجه أليازيمي







الروسي أندريه روبليف







الدنماركي هولجر رون







البولندي هوبرت هركاتش







الأمريكي تايلور فريتز



المركز الأول بـ7420 نقطةالمركز الثاني بـ7160 نقطةالمركز الثالث بـ5770 نقطةالمركز الرابع بـ5560 نقطةالمركز الخامس بـ4330 نقطةالمركز السادس بـ3415 نقطةالمركز السابع بـ3390 نقطةالمركز الثامن بـ3325 نقطةالمركز التاسع بـ3065 نقطةالمركز العاشر بـ2975 نقطة