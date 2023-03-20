شكرا لقرائتكم خبر ألكاراز يخطف صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتزع ألكاراز (19 عاما) الصدارة مجددا من النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إثر تتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بالفوز على الروسي دانييل ميدفيدف في المباراة النهائية مساء الأحد.
وصعد دانييل ميدفيديف من المركز السادس إلى المركز الخامس، كما شهد التصنيف صعود الكندي فيليكس أوجه أليازيمي من المركز العاشر إلى المركز السادس.
وتراجع الأمريكي تايلور فريتز خمسة مراكز ليحتل المركز العاشر، بينما صعد البولندي هوبرت هركاتش إلى المركز التاسع.
فيما غاب نجم التنس الإسباني رافاييل نادال عن المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، للمرة الأولى منذ 18 عاما.
وظل نادال موجودا ضمن المراكز العشرة الأولى في التصنيف منذ أبريل 2005، لكنه تراجع إلى المركز الثالث عشر في نسخة التصنيف الصادرة أمس، بعد أن غاب عن بطولة إنديان ويلز بسبب الإصابة.
ولم يتعاف نادال بعد من الإصابة في أعلى الفخذ، التي يعانيها منذ خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة على يد ماكينزي مكدونالد في يناير الماضي.
ولا يزال نادال قادرا على العودة للمراكز العشرة الأولى، لكنه لن يتمكن من ذلك في أبريل المقبل، حيث انسحب بالفعل من المشاركة في بطولة ميامي لتنس الأساتذة.
ترتيب اللاعبين في المراكز الـ10 الأولى
- الإسباني كارلوس ألكاراز
المركز الأول بـ7420 نقطة
- الصربي نوفاك ديوكوفيتش
المركز الثاني بـ7160 نقطة
- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
المركز الثالث بـ5770 نقطة
- النرويجي كاسبر رود
المركز الرابع بـ5560 نقطة
- الروسي دانييل ميدفيديف
المركز الخامس بـ4330 نقطة
- الكندي فيليكس أوجه أليازيمي
المركز السادس بـ3415 نقطة
- الروسي أندريه روبليف
المركز السابع بـ3390 نقطة
- الدنماركي هولجر رون
المركز الثامن بـ3325 نقطة
- البولندي هوبرت هركاتش
المركز التاسع بـ3065 نقطة
- الأمريكي تايلور فريتز
المركز العاشر بـ2975 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر ألكاراز يخطف صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.