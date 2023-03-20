شكرا لقرائتكم خبر لاعبو الجزائر يرفضون الانضمام لمنتخب فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي بموقف اللاعبين الذين اختاروا الانضمام لكتيبة «محاربي الصحراء» على اللعب للمنتخب الفرنسي، مؤكدا أن هدفه التتويج بالألقاب.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي أمس، قبل مواجهة النيجر ذهابا وإيابا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار مطلع 2024 «جميع اللاعبين الجدد رفضوا دعوات المنتخب الأولمبي الفرنسي، من أجل تلبية نداء الجزائر. هذا لم يحدث منذ عهد لاعبي جبهة التحرير الوطني (الذين فروا من أنديتهم الفرنسية بعد نداء قيادة الثورة الجزائرية)».

وأضاف «هؤلاء جاؤوا إلى المنتخب الوطني حبا في الجزائر والألوان الوطنية. أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء اللاعبين الشبان، بعد قرارهم بتمثيل الخضر بدلا من فرنسا».

وتابع «أول شيء كان الاندماج في هذا المنتخب، والأهداف الموضوعة...أنا هنا من أجل التتويج بالألقاب ووضع المنتخب في أفضل مستوى. شرحت لهم بأن العمر لا شيء، سواء كان الأمر يتعلق بلاعب شاب أو آخر متقدم في السن، بوداوي لعب في سن الـ19 عاما، وسليماني يبلغ حاليا 34 عاما».

وأوضح بلماضي، أن الاتصالات مع حسام عوار، لاعب نادي ليون الفرنسي، وريان آيت نوري، لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، بدأت قبل 4 سنوات، بينما الأمور سارت بشكل أسرع مع جوان حجام، وبدر الدين بوعناني، مدافع نانت، ومهاجم نيس الفرنسيين على التوالي.

كما أكد أن وجود فارس شايبي، لاعب تولوز الفرنسي مع «الخضر» مهم؛ لأنه يمكنه اللعب في أكثر من مركز خاصة في الهجوم.

وأبرز أن عوار، غير جنسيته الرياضية بعدما أبدى رغبة كبيرة في اللعب للمنتخب الجزائري وشعوره بقدرته على تقديم الأفضل، وأنه سينضم للمجموعة عندما يكون جاهزا يدنيا.