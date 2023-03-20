هالاند يقترب من كسر إنجاز صلاح التاريخي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم النجم النرويجي إرلينج هالاند عرضا مذهلا من جديد في مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

اللاعب الشاب سجل هاتريك وقاد فريقه لفوز كبير آخر في نفس الأسبوع الذي فازوا فيه على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وبعيدا عن الهاتريك فقد سدد الكرة أربع مرات على المرمى، وحاول استعادة الكرة مرة واحدة وكان له عشر تمريرات صحيحة فقط بنسبة دقة 40٪ ترتفع إلى 44% في منتصف ملعب الخصم.

في تاريخ الدوري الإنجليزي لم يسبق أن سجل لاعب واحد 40 هدفا في كافة البطولات سوى في خمس حالات سابقة، وكان هالاند هو السادس.

سبق هالاند لذلك الرقم عدة نجوم لعل أبرزهم المصري محمد صلاح وهو الوحيد المستمر في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بجوار هاري كين نجم توتنهام الحالي، ومعهم كريستيانو رونالدو وغيرهم.

ستة هاتريك

النجم النرويجي وصل للهاتريك السادس له في الموسم على ملعب الاتحاد، بعد ثلاثية أمس الأول، وبعيدا عن مدى كبر ذلك الرقم لكن بمقارنته بعدد المباريات التي فشل في التسجيل فيها على نفس الملعب والذي هو خمسة لقاءات ستدركون كم هو رقم مذهل.

تسجيل هالاند للهاتريك السادس أيضا يعني أنه نجح هذا الموسم في تسجيل ثلاثيات أكثر من كافة نجوم الدوري الإنجليزي مجتمعين في كافة البطولات.

وسجل محمد صلاح وإيفان توني وسون هيونج مين وفيل فودين ولياندرو تروسارد بواقع هاتريك لكل لاعب بإجمالي خمس ثلاثيات هذا الموسم في كل البطولات التي شاركوا فيها.

وبالثلاثية الأخيرة يصل هالاند للهدف رقم ثمانية له هذا الأسبوع بعد أن سجل خمسة أهداف أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

كسر إنجاز صلاح

وقاد إرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي فريقه لتحقيق فوز كاسح على نظيره بيرنلى بنتيجة 6-0 ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي.

ووفقا لموقع «أوبتا» للإحصائيات فإن هالاند أصبح سادس لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 40 هدفا في جميع المسابقات في موسم واحد.

وكان النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول قد نجح في تسجيل 44 هدفا مع ليفربول في موسم 2017-2018، في أول موسم له مع الريدز ليقترب هالاند من كسر إنجاز صلاح في أول مواسمه مع مانشستر سيتي وفي الدوري الإنجليزي.

وأصبح هالاند على بعد هدفين فقط من معادلة رقم محمد صلاح وفان نيستلروي، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق إنجليزي في مختلف المسابقات بموسم واحد.

وكان فان نيستلروي، قد سجل 44 هدفا في موسم 2002-2003 وتساوى معه صلاح في موسم 2017-2018.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إلى أن هالاند يمكنه رفع رصيده من الأهداف إلى 60 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم إذا سار على نفس النهج نظرا لأن مانشستر سيتي يمكنه خوض 18 مباراة أخرى في الموسم الحالي بمختلف البطولات.

وتتبقى لمانشستر سيتي 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إضافة إلى مباراة نصف النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي قد تسفر عن مباراة أخرى حال فوزه وتأهله للنهائي، كما يخوض الفريق مباراتي ذهاب وإياب أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي، وقد يخوض الفريق ثلاث مباريات أخرى في البطولة حال واصل تقدمه حتى المباراة النهائية.

قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في الموسم:

