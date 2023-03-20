السومة يرفض التمديد مع العربي القطري

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ويسعى مسيرو النادي إلى عدم خسارة أي لاعب من الأهلي خلال الفترة المقبلة، حال نجاحه في الصعود لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، حيث يقبع حاليا في المركز الثاني في دوري يلو.
وأصبحت العين حاليا على لاعبي الراقي المعارين حاليا، ومن بينهم الظهير المقدوني اليوسكي والمهاجم السوري عمرالسومة.
ووفقا لصحيفة «الراية» القطرية فإن نادي العربي القطري يرغب في مد إعارة السوري عمر السومة لموسم آخر بعد تألقه مع الفريق بشكل كبير خلال الموسم الجاري.
لكن الصحيفة القطرية أوضحت أن العقيد رفض محاولات مسؤولي العربي لإقناعه بالموافقة على مد الإعارة، مبديا رغبته في العودة للأهلي من جديد، لاستكمال مسيرته معه بعد العودة لدوري المحترفين.
يذكر أن السومة خاض 15 مباراة مع العربي في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع أربعة آخرين.
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