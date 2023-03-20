22 فريقا تتنافس في بطولة كرة القدم للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 22 فريقا سيتم توزيعها على ثلاث مجموعات، يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم البطولة التنشيطية لكرة قدم الصالات للسيدات، خلال الفترة من 25 مارس حتى 8 أبريل، حيث تستضيف مدن الرياض، والدمام، وجدة دور المجموعات، فيما ستقام الأدوار النهائية في مدينة الرياض.

وتشارك في البطولة التنشيطية فرق من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات «النصر، اليمامة، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، سما، الرياض، المتحد، فخر جدة، الهمة، نجمة جدة، الليث الأبيض، سهم، مجد الغربية، النورس، فليج، اتحاد النسور، الترجي، النسور الذهبية، الأمل، العنقاء، مركز التدريب الإقليمي».

ويقام دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث تقسم أندية المنطقة الغربية لمجموعتان، بتواجد أندية «الأهلي، وفخر جدة، ومجد الغربية، والليث الأبيض، والأمل» في المجموعة الأولى، وتضم المجموعة الثانية أندية «الاتحاد، ونجمة جدة، وسهم، والنورس، والعنقاء»، ويتأهل منهم للأدوار النهائية أصحاب المراكز الأولى والفائز من مباراة الملحق بين أصحاب المركز الثاني في المجموعتين.

وتقسم أندية المنطقة الوسطى لمجموعتين، في المجموعة الأولى أندية «النصر، وسما، والنسور الذهبية، والهمة» وفي المجموعة الثانية أندية «اليمامة، والرياض، وفريق مركز التدريب الإقليمي»، ويتأهل منهم للأدوار النهائية أصحاب المراكز الأولى والفائز من مباراة الملحق بين أصحاب المركز الثاني في المجموعتين.

وفي المنطقة الشرقية تتواجد الفرق في مجموعة واحدة وتضم «شعلة الشرقية، والمتحد، وفليج، والترجي، واتحاد النسور». ويتأهل منهم أصحاب المركزين الأول والثاني للأدوار النهائية.

وستقام الأدوار الإقصائية في منطقة الرياض ابتداء من الدور ربع النهائي خلال الفترة من 4-8 أبريل على الصالات الخضراء وصالة نادي الرياض.

وقالت مدير إدارة كرة القدم النسائية «عالية الرشيد» إن الهدف من إقامة هذه البطولة هو صناعة أرض خصبة لكرة قدم الصالات النسائية في المملكة، بهدف إنشاء دوري كرة قدم الصالات مستقبلا.