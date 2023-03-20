أخضر الشاطئية يكسب أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية نظيره الأفغاني بفارق ركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل الفريقين 4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي، أمس، على ملعب جامتيم آرينا في باتايا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند. في الوقت الأصلي سجل محمد الشمري (2 و3) وأحمد الهمامي (6) ووليد اليوبي (26) هي أهداف السعودية، في حين أحرز رامز فاروق (16) وأحمد رباني (17) وسامي المحمدي (21) ومرتضى جعفري (24) أهداف أفغانستان. واستمر التعادل في الوقت الإضافي، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل منتخب السعودية أربع محاولات ناجحة من أصل خمس ركلات، مقابل هدفين من أربع محاولات لأفغانستان. وينتظر الأخضر نتيجة مباراة البحرين مع تايلاند، لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين للدور التالي.

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