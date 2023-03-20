الأهلي المصري يستنجد بالجمهور أمام الهلال

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وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي إن مباراة الهلال السوداني ستحدد الفريق المتأهل لدور الـ8، وأن الفريق يحتاج للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لتحقيق الفوز، والحصول على بطاقة الصعود.
وأوضح الأهلي في خطابه تقديره للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسؤوليات التي يتحملونها في مثل هذه المواقف الوطنية، ومساندتهم المؤسسات الرياضية، التي تمثل البلاد في المحافل القارية.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة بـ7 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف الهلال السوداني، صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي المجموعة بـ11 نقطة، ويتذيلها القطن الكاميروني دون رصيد من النقاط.
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