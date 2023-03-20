الاتحاد لا يخسر في مارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كافأ المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نونو سانتو لاعبيه بمنحهم راحة عن التدريبات لـ5 أيام، نظير ما قدموه من مستويات ونتائج إيجابية خلال الجولات الماضية.

وكان آخر فوز للاتحاد على نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن للمحترفين، 5 / 1، مما دفع المدرب سانتو إلى زيادة أيام الإجازة، بعد أن خاض الفريق خلال مارس الجاري 4 لقاءات، كان أولها ضمن دوري روشن للمحترفين على الخليج، وفاز فيها بنتيجة 3 /0، ثم خطف صدارة الدوري من النصر بالفوز عليه 1/ 0، ثم كسب الفيحاء بركلات الترجيح وحجز مقعدا في دور الـ4 من كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ سيواجه فريق الهلال نهاية أبريل، وأخيرا فوزه على الفتح بنتيجة 5/ 1 ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن للمحترفين.

وبات البرتغالي نونو سانتو، ثاني مدرب في تاريخ الاتحاد يحصد +50 نقطة بعد 21 جولة في دوري المحترفين، عقب الأرجنتيني كالديرون (52)، الذي حصد اللقب الأخير للعميد قبل 14 عاما.

وأصبح نونو أفضل مدير فني تحقيقا للنقاط خارج أرضه بالدوري هذا الموسم، إذ حصد 27 نقطة من أصل 33، محققا 8 انتصارات و3 تعادلات، دون أي خسارة.

ونجح سانتو في عدم الخسارة لـ13 مباراة متتالية بجميع المسابقات، كأفضل فريق منذ مطلع العام الميلادي الجديد.

ومنذ السقوط أمام الهلال 0 /1 في يناير الماضي، خاض العميد 13 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 11 انتصارا وتعادلين بمختلف المسابقات.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري بـ50 نقطة، بفارق نقطة عن النصر الوصيف، بعد مرور 21 جولة من الدوري السعودي.

من جهة ثانية، انضم لاعبو الاتحاد الدوليين أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي وهارون كمارا، إلى معكسر المنتخب السعودي المقام في جدة، والذي بدأ بالأمس إلى 28 مارس بالتزامن مع أيام فيفا.

كما هو الحال كذلك للثنائي الدولي أحمد حجازي وطارق حامد، اللذين انضما لمنتخب بلديهما مصر في معسكر إعدادي ينتهي في 28 مارس، في حين سيتم تحديد توقيت التدريبات لجميع لاعبي الاتحاد المحليين، خلال فترة رمضان المبارك.

الاتحاد خلال مارس







فاز على الخليج بـ3-0



خطف صدارة الدوري من النصر بفوزه عليه بـ1-0



كسب الفيحاء بركلات الترجيح وحجز مقعدا في دور الـ4 من كأس خادم الحرمين الشريفين



فاز على الفتح بـ5-1 ضمن الجولة الـ21



البرتغالي نونو سانتو مع الاتحاد