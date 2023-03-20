بيريز يفوز بسباق السعودية لفورمولا 1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس الأول المكسيكي «سيرجيو بيريز» سائق فريق ريد بل بجائزة سباق السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2023م، وذلك بعد حصوله على المركز الأول، في السباق الذي أقيم على حلبة كورنيش جدة، وحقق بيريز المركز الأول متفوقا على زميله الهولندي، ماكس فيرستابين، في ثنائية جديدة لسائقي فريق (ريد بول)، فيما حل الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتين) في المركز الثالث.

ويعد هذا خامس انتصار لتشيكو بيريز في سباقات الفورمولا 1، والأول له هذا الموسم.

وحصد المكسيكي هذا الفوز متفوقا على زميله الهولندي، الذي يسعى لتحقيق لقبه الثالث على التوالي، وعلى ألونسو بطل العالم مرتين. وحقق فيرستابين أفضل نتيجة ممكنة، لأنه انطلق في هذا السباق من المركز الخامس عشر.

وجاء في المركز الرابع الإنجليزي لويس هاميلتون، فيما حل مواطنه جورج راسل خامسا، وجاء الإسباني كارلوس ساينز (فيراري) سادسا.

و قال الأمير عبدالعزيز بن تركي «ما تحقق اليوم من نجاح متميز، في استضافتنا لسباق الجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 للمرة الثالثة على التوالي، يؤكد أن وطننا العظيم يواصل نجاحاته في استضافة أهم وأكبر البطولات والأحداث الرياضية العالمية، في ظل الاهتمام الكبير الذي نجده من قيادتنا، والدعم السخي وغير المسبوق من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود بلادنا وفق رؤية ملهمة، وطموحات لا حدود لها، جعلتنا اليوم واجهة وموطنا للرياضة العالمية».

وتابع «شهدنا نجاحا مميزا لهذا الحدث، عكس الاحترافية العالية، والتنظيم المميز، والتطور الكبير في ملف استضافة أقوى وأهم البطولات العالمية الذي شهد مشاركة 20 متسابقا عالميا، حيث شارك في تنظيم هذا السباق العالمي 640 «مارشال سعودي» من شباب وشابات هذا الوطن، كانوا يقفون خلف هذا التميز والتألق الذي شاهده العالم أجمع، على حلبة كورنيش جدة»