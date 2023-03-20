شاركا في مباراة كرة خماسية.. وسائل إعلام تكشف حقيقة توقيع عقوبة على الشناوي وطاهر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة توقيع عقوبة مالية على الثنائي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر، ثنائي الفريق الأول لكرة القم بالنادي الأهلي، بسبب الفيديو المنتشر لهما في دولة الإمارات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يجمع الثنائي الشناوي وطاهر مع عدد من اليوتيوبرز في مباراة كرة خماسية.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قوله إن الثنائي شاركا في المباراة بموافقة إدارة النادي.

وأكد المصدر أن المباراة ضمن إعلان لإحدى شركات مشروبات الطاقة ومشاركة الثنائي في الإعلان بعلم إدارة الأهلي.

واختتم المصدر: "لا يوجد أي عقوبات على الثنائي بكل تأكيد وكل ما نُشر في ذلك الأمر لا صحة له على الإطلاق".

من ناحية أخرى، يحسم النادي الأهلي موقفه النهائي من المشاركة في كأس الرابطة من عدمه خلال اجتماع مجلس إدارة النادي الذي سيُعقد غدا الثلاثاء، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ووفقا للموقع، فإن قرار مجلس إدارة الأهلي الأقرب هو "الانسحاب من البطولة" خاصةً بعد رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق إرهاق اللاعبين المتاحين قبل أيام قليلة من مباراة الهلال السوداني الهامة في منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.