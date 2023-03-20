شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه الأول استعدادا لمالاوي بمشاركة 15 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، المران الأول، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي في المعسكر الذي انطلق اليوم استعدادا لمباراتي مالاوي المقرر لهما يومي 24 و28 في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

شارك في المران 15 لاعبا، هم: محمد الشناوي محمد صبحي و محمد عبد المنعم و محمد هاني و أحمد فتوح و هشام صلاح و طارق حامدو مروان عطية و أحمد عبد القادر و حمدي فتحي و محمود حماده و محمود كهربا و سيد زيزو و عمر مرموش و مصطفى محمد، بالإضافة إلى محمد أحمد حارس المنتخب الأوليمبي لوجود حارسين فقط في المران نظرًا لعدم وصول لاعبي بيراميدز للمعسكر، وانضمامهم لفندق المنتخب في التاسعة مساء اليوم بعد عودتهم من المغرب عقب مواجهة فريق الجيش الملكي في الكونفدرالية.

وشهد مران المنتخب حضور الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات، عضوى المجلس.