شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه أسوان وديا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض حرس الحدود، تحت قيادة أحمد أيوب، مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام أسوان، وذلك استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وكأس الرابطة، ويحرص المدير الفني وجهازه المعاون على استغلال اللقاء لتجربة بعض اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات الماضية وتجهيز بعض العناصر الأخرى.

ومن جانبه وجه أحمد أيوب خالص شكره وتقديره للواء عماد يماني، رئيس مجلس إدارة النادي، على دعمه ومساندته الكبيرة وتمسكه بوجوده على رأس القيادة الفنية، وقال إنه سعيد جدا بحجم المساندة الكبيرة، من قِبَل اللواء عماد وحرصه على تذليل الصعوبات وتوفير المناسب لتخطي كل التحديدات المحيطة بظروف المنافسة مؤكدا علي حرصه الشديد بمتابعة كل الأمور الخاصة بالفريق وإعطائه توجيهات دائمة في سبيل تهيئة الأجواء رغم انشغاله بمهماتها الأخرى.

وأضاف أن الجميع داخل النادي يعمل بمنتهى الجدية والتفادي وتقديم كل التضحيات الممكنة من أجل التمسك بالأمل ومحاولة الهبوط من قاع الهبوط.

وأكد أن اللاعبين لديهم روح وإصرار كبير على مواصلة الكفاح حتى آخر لحظة، مشيرا إلى أن كل تركيزه مع جهازه المعاون على بذل كل الجهد لمواصلة الانتصارات، ويعيش الفرحة حالة من الارتياح الشديد والرضا، بعد الصعود لدور الثمانية من كأس الرابطة بعد الإطاحة بالمقاولون العرب.