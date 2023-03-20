شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم والخاصة بالحافز الرياضي على ملاعب نادي الصيد، بمشاركة 259 لاعبا ولاعبة في جميع المراحل العمرية المختلفة، يمثلون 11 ناديًا وهيئة، هي: الصيد ووادي دجلة والشمس وفروسية الحرس الجمهوري وطلائع الجيش والمؤسسة الرياضية العسكرية بالاسماعيلية والمؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب، والشرطة وجولدن أرو وطلائع الاسطول والمقطم.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال عن فوز يوسف طلبة بالميدالية الذهبية وعلي عبد البر بالميدالية الفضية وكل من أحمد القاضي وبهاء علي بالميدالية البرونزية، وفي منافسات عمومي السيدات فازت إسراء ياسين بالميدالية الذهبية ورنا كامل بالميدالية الفضية وكل من جنى عبد الجيد ومي رضا بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الشباب تحت 21 سنة، فاز أحمد حجاب بالميدالية الذهبية ويوسف محمد بالميدالية الفضية، وكل من: أحمد القباني ومحمد يونس بالميدالية البرونزية، وفي منافسات الشابات فازت رقية محمود بالميدالية الذهبية وليلى جابر بالميدالية الفضية، وكل من: ليلي إسماعيلي وهند المورالي بالميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات عمومي القوس المركب رجال عن فوز أحمد فخري بالميدالية الذهبية وأشرف حسين بالميدالية الفضية، وكل من: إسماعيل محمود وخالد سعيد بالميدالية البرونزية، وفي منافسات السيدات فازت نورا الصباغ بالميدالية الذهبية ونانسي الجبيلي بالميدالية الفضية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر على حضور منافسات البطولة لتسليم الميداليات للفائزين وأصحاب المراكز الأولى.